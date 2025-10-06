Terque viajará en el tiempo para enseñarnos los oficios de nuestros antepasados

El director de los Museos, Alejandro Buendía, desgrana en Más de Uno Almería, algunos de los detalles de la cita anual que congrega a miles de visitantes no sólo de la provincia de Almería

Los Museos de Terque en su vocación de velar por el patrimonio etnográfico de la provincia, tanto de los objetos que custodia como de las experiencias y procesos que los generaron, intenta hacer una jornada singular, centrada en las demostraciones y ambientada en las primeras décadas del siglo XX. Así, de nuevo, Terque invita a viajar al pasado en la que es una cita imprescindible en el otoño almeriense.

La XXI Jornada de Recuperación de Tareas y Oficios antiguos regresa el domingo 12 de octubre, de 10 a 15 horas. El objetivo de este evento, recordaron desde la Asociación Amigos de los Museos de Terque, es la puesta en valor y el recuerdo de aquellas tareas, oficios o trabajos tradicionales que hoy han desaparecido o están en franco retroceso.