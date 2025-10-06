CULTURA

Terque viajará en el tiempo para enseñarnos los oficios de nuestros antepasados

La Jornada de Tareas y Oficios Antiguos regresa el domingo 12 de octubre con el objetivo de mostrar a las nuevas generaciones cómo se vivía hace siglos

Onda Cero Almería

Almería |

El director de los Museos, Alejandro Buendía, desgrana en Más de Uno Almería, algunos de los detalles de la cita anual que congrega a miles de visitantes no sólo de la provincia de Almería

Los Museos de Terque en su vocación de velar por el patrimonio etnográfico de la provincia, tanto de los objetos que custodia como de las experiencias y procesos que los generaron, intenta hacer una jornada singular, centrada en las demostraciones y ambientada en las primeras décadas del siglo XX. Así, de nuevo, Terque invita a viajar al pasado en la que es una cita imprescindible en el otoño almeriense.

La XXI Jornada de Recuperación de Tareas y Oficios antiguos regresa el domingo 12 de octubre, de 10 a 15 horas. El objetivo de este evento, recordaron desde la Asociación Amigos de los Museos de Terque, es la puesta en valor y el recuerdo de aquellas tareas, oficios o trabajos tradicionales que hoy han desaparecido o están en franco retroceso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer