La terminal de cruceristas de Almería estará ejecutada en el primer cuatrimestre de 2027

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) continúa reforzando los servicios destinados a los pasajeros con la adjudicación de las obras para crear una terminal exclusiva para cruceristas en el ala suroeste de la Estación Marítima. La actuación se enmarca en la estrategia de impulso al turismo de cruceros, un segmento que registró el pasado año un incremento del 40% en el número de escalas en el Puerto de Almería.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Transformaciones y Embalses Parra por un importe de 689.899,89 euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo. La previsión de la APA es que la nueva instalación esté finalizada durante el primer cuatrimestre de 2027.

La terminal permitirá a los pasajeros de crucero acceder directamente desde el buque a un espacio independiente del resto de viajeros. El recinto contará con servicios específicos, entre ellos un punto de información turística, con el objetivo de facilitar la salida de los visitantes hacia el centro de la ciudad.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha destacado la importancia de ofrecer instalaciones de calidad a quienes llegan al puerto. “Para la Autoridad Portuaria de Almería es fundamental poner a disposición de los viajeros instalaciones de calidad y, en ello, seguimos trabajando”, ha señalado.

Soto ha recordado que esta inversión se suma a la puesta en marcha de una nueva pasarela fija y un finger de conexión entre ferris, cruceros y la Estación Marítima, una infraestructura en la que la Autoridad Portuaria ha destinado cerca de 2,8 millones de euros.

El proyecto actuará sobre una superficie superior a 422 metros cuadrados, que incluirá tanto la nueva zona para cruceristas como la reforma de dependencias destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El espacio exclusivo para pasajeros de cruceros se distribuirá en dos plantas y dispondrá de un ascensor panorámico adaptado.

En la planta baja se habilitará un acceso privado y la zona de control de entrada. La primera planta, a la que se podrá acceder por escalera o ascensor, albergará una sala de espera equipada con puntos de recarga e internet, además del punto de información turística.