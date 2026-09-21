TECNOVA se incorpora a una nueva alianza de innovación agroalimentaria mundial

El Centro Tecnológico Tecnova ha reforzado su posicionamiento internacional con su incorporación como miembro fundador de WAFI-GAIA (Global AgriFood Innovation Alliance), la nueva alianza mundial de innovación agroalimentaria que se ha constituido en Pekín en el marco de WAFI 2026 – World AgriFood Innovation Conference. La constitución de GAIA cuenta con presencia internacional de países como Países Bajos, Australia, Camboya, Guinea, Irlanda, China y España, entre otros, reuniendo en una misma plataforma realidades agrícolas, capacidades tecnológicas y ecosistemas de innovación muy diferentes.

La directora general de Tecnova, Mari Carmen Galera, ha participado en este encuentro internacional, que ha reunido a representantes de empresas, universidades, centros de investigación, instituciones, inversores y organizaciones vinculadas a la innovación agroalimentaria de diferentes partes del mundo. La participación española ha sido coordinada por Rafael Coca, manager del Clúster de Innovación Agroalimentaria INNOVACAL, que ha impulsado la presencia conjunta de Tecnova y de empresas tecnológicas españolas. Entre ellas se encuentra RITEC, especializada en soluciones de riego, fertirrigación y control climático, reforzando así la representación empresarial española en WAFI 2026. El objetivo común es impulsar la cooperación internacional para acelerar el desarrollo de soluciones capaces de responder a algunos de los principales retos de la agricultura mundial: escasez de agua, cambio climático, necesidad de producir más alimentos con menos recursos, falta de mano de obra, sostenibilidad, digitalización, inteligencia artificial, robotización y seguridad alimentaria.

La directora general de TECNOVA ha destacado que uno de los principales valores de la nueva alianza será precisamente su capacidad para conectar conocimiento y mercado. “La innovación tiene verdadero sentido cuando somos capaces de transformarla en soluciones que lleguen a las empresas y a los agricultores. Y para conseguirlo necesitamos colaborar cada vez más a escala internacional”, ha dicho. La presencia de Tecnova en WAFI permitirá también mostrar internacionalmente la experiencia acumulada durante décadas por el sector agroindustrial almeriense.