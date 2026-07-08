Teatro infantil con conciencia en Roquetas

Los malagueños Acuario Teatro regresan al 'A pie de calle' de Roquetas en 2026 con dos obras

Tres actores interpretarán a diversos alimentos, adjudicándoles personalidades y rasgos distintivos, logrando así humanizarlos. Una zanahoria, un queso o un brócoli son un ejemplo de los habitantes de este peculiar reino que necesita urgentemente un gobernante beneficioso para la salud. La música original y las divertidas coreografías pondrán la guinda a 60 minutos de teatro tan divertido cómo didáctico.

Se representará el jueves 9 de julio a las 21,30 h en el Anfiteatro del Faro.

'La Dama ya no es boba'

Una adaptación y actualización del clásico de Lope de Vega “La dama boba”, reconocida como una de las mejores obras de la literatura del Siglo de Oro español. Se cuentan, en clave de humor, las historias de amoríos y casamientos propios de la época de dos hermanas opuestas en inteligencia.

Con moraleja, y un final inesperado, se construye una historia de toda la vida trasladada a la sociedad libre e independiente de hoy en día. Desmontando tópicos se reflexiona acerca de la importancia del amor por uno mismo y el daño que podemos causar a las personas por ser diferentes, obligándolas a tomar decisiones equivocadas o precipitadas.

La cita el viernes 10 de julio a las 21,30 h en el paseo marítimo de la Urba