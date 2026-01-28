FESTIVALES

Siloé, La La Love You, Niña Polaca y Hoonine actuarán en El Ejido al Natural

El evento está organizado por Crash Music y la Fundación Music For All

Onda Cero Almería

Almería |

Cartel 'El Ejido al Natural'
Cartel 'El Ejido al Natural' | Crash Music

El festival El Ejido al Natural 2026 ya empieza a calentar motores con la confirmación de su cartel, que contará con las actuaciones de Siloé, La La Love You, Niña Polaca y Hoonine. El evento, organizado por Crash Music junto a la Fundación Music For All, volverá a celebrarse al aire libre y se consolida como una de las grandes citas musicales del verano en la provincia de Almería, atrayendo a público de todas las edades y procedencias.

El cartel combina algunas de las bandas más destacadas del panorama indie y pop nacional. Siloé, conocidos por su potente directo y su mezcla de pop, folk y electrónica, compartirán escenario con La La Love You, una de las formaciones más exitosas de los últimos años gracias a su sonido fresco y letras pegadizas. A ellos se suman Niña Polaca, referentes del nuevo pop alternativo español, y Hoonine, que aportará una propuesta más íntima y emocional, completando una programación variada y equilibrada.

Además de la música, El Ejido al Natural mantiene su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, uno de los sellos distintivos del festival gracias a la colaboración con Music For All. El evento apostará nuevamente por un entorno abierto y accesible, fomentando una experiencia cultural para todos los públicos. Con esta combinación de artistas, valores y ambiente veraniego, el festival promete convertirse una vez más en uno de los imprescindibles del calendario cultural almeriense en 2026.

