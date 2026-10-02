Senator Hotels & Resorts, empresa almeriense, abre un nuevo hotel en Jerez de la Frontera

La empresa almeriense Senator Hotels & Resorts amplía su presencia en Andalucía con la apertura de un nuevo hotel en pleno centro de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Se trata de Casa del Compositor Vignette Collection Hotel, el primer establecimiento de la compañía en esta ciudad y el quinto que gestiona en la provincia gaditana.

El nuevo hotel ocupa la antigua casa natal del compositor jerezano Germán Álvarez Beigbeder y ha conservado la fachada original del inmueble, integrando su historia y su vínculo con la música en el diseño del establecimiento.

El alojamiento cuenta con 34 habitaciones, gimnasio y una azotea con piscina y Tabanco Acorde, un espacio gastronómico inspirado en los tradicionales tabancos de Jerez, donde se ofrece cocina andaluza con productos y sabores de la tierra.

El establecimiento opera bajo la marca Vignette Collection, perteneciente al grupo internacional IHG Hotels & Resorts, y permanecerá abierto durante todo el año. Además, admite mascotas y está orientado tanto al turismo como a los viajes de negocios.

Con esta apertura, Senator Hotels & Resorts refuerza su presencia en Cádiz, donde ya gestiona otros cuatro establecimientos. La compañía almeriense prepara además un nuevo proyecto en Jerez: Hotel Indigo Jerez, ubicado en la plaza del Arenal y también vinculado a IHG Hotels & Resorts.