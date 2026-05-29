Semilleros Saliplant reunirá al sector agrícola en Motril para debatir sobre innovación y futuro del campo

La empresa granadina Semilleros Saliplant celebrará el próximo 11 de junio en Motril una jornada profesional denominada “Horizonte AGRO”, centrada en los principales cambios y desafíos que afronta actualmente el sector agrícola. El encuentro tendrá lugar en el Hotel Impressive Playa Granada Golf y reunirá a agricultores, técnicos, empresas especializadas e instituciones vinculadas al ámbito agroalimentario.

La cita servirá también para conmemorar el 40 aniversario de la compañía, fundada en 1986 por los hermanos Salguero y especializada en producción de planta hortícola. Actualmente, la empresa produce más de 150 millones de plántulas al año y ha desarrollado líneas ligadas a la agricultura ecológica, los injertos y la producción integrada.

Bajo el lema “Evolución, innovación y futuro agrícola”, la jornada abordará cuestiones como la innovación genética, la sanidad vegetal, la incorporación de inteligencia artificial al cultivo, la optimización agronómica y la evolución de los mercados agrícolas. El programa estará organizado en distintos bloques temáticos orientados tanto al análisis técnico como al intercambio de experiencias entre profesionales.

Entre las empresas participantes figuran Syngenta, HM Clause, Koppert e IKOS Advanced, cuyos representantes intervendrán en diferentes ponencias sobre innovación y sostenibilidad agrícola.

Uno de los temas destacados será el relevo generacional en el campo, asunto que preocupa especialmente al sector debido al envejecimiento de la población agrícola y a las dificultades para incorporar nuevos profesionales. La organización ha previsto una mesa redonda específica sobre esta cuestión.

El objetivo del encuentro es crear un espacio para compartir conocimiento y debatir sobre el futuro de la agricultura en un contexto de transformación tecnológica y productiva.

El evento cuenta con el respaldo de entidades y empresas del sector agroalimentario. Entre ellas figura Caja Rural Granada como patrocinador principal, además de compañías como Bayer, Enza Zaden y Semillas Fitó.

Con “Horizonte AGRO”, Saliplant busca recuperar sus jornadas profesionales y consolidar un espacio periódico de análisis sobre la evolución del sector agrícola y sus perspectivas de futuro.