‘Sabores Almería’ llega a ‘Madrid Fusión’ con la receta del éxito: innovación, tradición y calidad

‘Sabores Almería’ ha llegado a Madrid con la receta del éxito: la conjugación perfecta de la innovación de sus chefs, la tradición agroalimentaria y la calidad que ofrecen sus productos. El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, y el diputado provincial de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, han acompañado a los cocineros almerienses que están desplegando el sabor de nuestra tierra en la cocina del expositor almeriense.

Desde ayer, el espacio propio de la Diputación y ‘Sabores Almería’ está acogiendo un total de 16 presentaciones entre las ponencias de los 14 chefs participantes y las presentaciones que se han sumado a la programación de hoy de COEXPHAL, Biosabor y el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de la Liga Nacional.

Esta mismo martes, los fogones de la cocina ‘Sabores Almería’ se han encendido para los chef Antonio Carmona, Estefanía Marchal, Tolo Castilo, Patricio Úbeda, María Guernoun; y la encimera Dekton by Cosentino ha acogido la presentación de la Campaña impulsada por Coexphal ‘Pimientos con marca’; el nuevo gazpacho fresco de Biosabor y la presentación del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón por la Liga Nacional.

Los platos que han presentado hoy los chefs son los siguientes:

Antonio Carmona (Restaurante Terraza Carmona) - Coso de gurullos almerienses con chipirones y trío de pimientos palermo.

Estefanía Marchal (Restaurante Alinea) - Txangurro, dashi de pimiento asado y tomati&Co pasificado.

Tolo Castillo (Restaurante Casa Rafael) - Cabrito de los filabres con chips de patatas tijoleña crema de chirivías / Mare siccus / Lollipop de cereza amarena.

Patricio Úbeda (Restaurante Blanca Brisa) - "Bombón con flor de sal de Cabo de Gata, Ajoblanco de pistacho, atún y queso de tomate".

María Guernoun (Restaurante Marhaba) - "Perla dulce con praliné de almendras y pistachos".

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado el papel fundamental que desempeña la marca gourmet de la provincia en este escaparate mundial: “Regresamos a Madrid Fusión para exhibir el talento, la creatividad y la calidad suprema que definen a nuestra tierra. ‘Sabores Almería’ se encuentra en su momento más trascendental, consolidada como un referente tras dar el salto a mercados de Europa, Asia y EE.UU.. Venimos sin complejos porque contamos con los mejores productos del mundo y con chefs que son los mejores embajadores de nuestra excelencia”.

García Alcaina también ha subrayado la capacidad de superación del sector: “Almería es el hábitat natural del emprendimiento porque, genética e históricamente, sabemos convertir la dificultad en oportunidad. El éxito que estamos viendo hoy en este stand es el resultado de una simbiosis perfecta entre la tradición artesana y la innovación más vanguardista”.

COEXPHAL: ‘Pimientos con marca, lo natural deja huella’

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la presentación de la nueva campaña de COEXPHAL. Bajo el lema ‘Pimientos con marca, lo natural deja huella’, la organización ha mostrado cómo las señales estéticas provocadas por el insecto Thrips parvispinus son, en realidad, un certificado de autenticidad.

Esta iniciativa busca explicar al consumidor que estas marcas demuestran un origen 100% natural, libre de pesticidas y respetuoso con el medio ambiente. Se trata de productos saludables que mantienen la calidad y el sabor de siempre, reafirmando que en la huerta almeriense la perfección reside en la salud y la sostenibilidad, no solo en la estética. El acto ha contado con la participación del chef e influencer Daniel del Toro y el cocinero Sergio Torres, de los Hermanos Torres, que ha querido acompañar a Coexphal.

Biosabor: Innovación en Quinta Gama

La empresa Biosabor ha aprovechado el marco de Madrid Fusión para presentar su última innovación: un Gazpacho Fresco. Esta novedad reúne lo mejor del campo almeriense con la tecnología más avanzada aplicada a la quinta gama.

Con este lanzamiento, la firma refuerza su compromiso con la salud y el sabor, ofreciendo un producto que mantiene intactas todas las propiedades y la frescura de la materia prima recién recolectada, adaptándose a las exigencias de un consumidor que busca calidad y comodidad sin renunciar a lo natural.

Liga Nacional de Cortadores de Jamón

El aroma y la maestría del corte han protagonizado la presentación de la gran final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón, que se celebrará en Almería el próximo 8 de marzo. El evento ha generado una gran expectación, especialmente al anunciarse que tres de los ocho finalistas que competirán por el título nacional son maestros cortadores de la provincia de Almería. Esta cita convertirá a la provincia en la sede del mejor corte de España, fusionando una tradición tan arraigada con el talento y la excelencia que promueve ‘Sabores Almería’.