Sabores Almería brilla en Alimentaria y refuerza su proyección internacional en su 50 aniversario

‘Sabores Almería’ ha irrumpido con fuerza en el 50 aniversario del Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service ‘Alimentaria’, que se celebra en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona, consolidándose desde el primer día como uno de los grandes focos de atracción de la feria. El stand de la Diputación Provincial, ubicado en el pabellón 5 (stand C91), reúne a 21 empresas almerienses que están mostrando la diversidad, calidad e innovación del sector agroalimentario de la provincia ante profesionales, distribuidores y visitantes internacionales.

La inauguración oficial contó con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, marcando el inicio de una edición especialmente significativa. Durante la primera jornada, el espacio almeriense destacó por su alta afluencia y por los primeros encuentros comerciales, que ya abrían nuevas oportunidades de negocio para las empresas participantes.

En la segunda jornada, esta intensa actividad se ha consolidado con una agenda centrada en el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la internacionalización del sector. Representantes de ‘Sabores Almería’ han mantenido reuniones de trabajo con entidades y empresas para generar sinergias y ampliar mercados, reforzando así la proyección exterior de los productos almerienses.

La diputada provincial, María Luisa Cruz, ha subrayado el éxito de la participación destacando que Almería vuelve a demostrar su excelencia gastronómica y la capacidad de sus empresas para innovar y competir en mercados globales. Asimismo, ha incidido en que Alimentaria no solo es un escaparate, sino también un espacio clave donde se generan oportunidades reales que repercuten directamente en el tejido productivo de la provincia.

Las 21 empresas presentes representan la riqueza del sector, desde cárnicas y jamones hasta aceites, cítricos, miel, vinos o productos gourmet. Entre ellas, firmas como Jamones Pedro Castaño, Jamones de Serón (Segura y Checa), Embutidos Peña Cruz o Industrias Cárnicas Campohermoso muestran la tradición charcutera; mientras que propuestas como los aceites de Campos de Uleila, Oro del Desierto o Raíces de Almajalejo ponen en valor el AOVE almeriense. También destacan iniciativas innovadoras y sostenibles como las mermeladas ecológicas de Lorusso, los cítricos de Ecocítricos del Andarax o los vinos de Bodegas Palomillo.

Productos tradicionales como las migas de El Castillico, la miel de Sierra Filabres o la flor de sal de Cabo de Gata completan una oferta que combina autenticidad, calidad y respeto por el origen.

Con una alta afluencia constante y una intensa agenda de contactos profesionales, ‘Sabores Almería’ continúa afianzando su papel protagonista en Alimentaria, utilizando este escaparate internacional para abrir nuevas puertas comerciales, consolidar relaciones y llevar el nombre de Almería cada vez más lejos.