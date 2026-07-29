Roquetas es "Alpujarra antropológica" aunque no lo sea geográfica

El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra reunirá el 9 de agosto en Roquetas de Mar a más de 100 artistas no profesionales de toda la comarca granadino-almeriense

Más de mil trescientas personas podrán disfrutar cómodamente sentadas en butacas y con aire acondicionado de este encuentro en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar desde las 10:00 horas y hasta media tarde de ese domingo.

Se trata de preservar la identidad cultural de estos territorios que incluye ejecuciones instrumentales, cantes, bailes o trovos improvisados.

Una forma de proteger y transmitir el folklore más auténtico a través de grupos intergeneracionales.

A lo largo de la jornada también se podrá disfrutar de productos típicos de la Alpujarra.

Aunque el plazo de inscripción acababa oficialmente el 24 de julio, se ha entendido el beneficio para todos de ampliarlo hasta el 2 de agosto, día del sorteo del orden de actuaciones y designación de la sede de 2028.

El año que viene el Festival de Música Tradicional de La Alpujarrá será acogido por Pórtugos (Granada).

La comisión organizadora en este 2026 la conforman el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Asociación Cultural Abuxarra. Además, colaboran las diputaciones de Granada y Almería junto a la Junta de Andalucía.

Será la Asociación Cultural Abuxarra quien gestionará los derechos audiovisuales. El Centro de Documentación Musical de Andalucía difundirá las actuaciones con el propósito de que el festival amplía su alcance y garantice su conservación futura.