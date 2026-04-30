Roquetas acogerá del 6 al 15 de mayo el 20º Campeonato del Mundo de Ajedrez para Personas Sordas

Roquetas de Mar se convertirá en capital mundial del ajedrez para personas sordas

El campeonato reunirá a delegaciones procedentes de 24 países y cerca de 150 participantes, entre jugadores, técnicos, delegados e intérpretes

Roquetas de Mar acogerá del 6 al 15 de mayo el 20º Campeonato del Mundo por Equipos de Ajedrez para Personas Sordas, un evento deportivo de carácter internacional que situará a la localidad como referente mundial del ajedrez adaptado en los próximos días.

El campeonato, que se desarrollará en el Hotel Evenia Zoraida Garden, reunirá a delegaciones procedentes de 24 países y cerca de 150 participantes, entre jugadores, técnicos, delegados e intérpretes, cifra que podría alcanzar las 180 personas en función de la resolución de visados pendientes.

La organización corre a cargo del Club Deportivo de Personas Sordas Indalo de Almería, bajo los auspicios del International Chess Committee of the Deaf (ICCD), contando con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Unicaja.

El campeonato reúne a la élite mundial del ajedrez para personas sordas, promoviendo valores fundamentales como la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Asimismo, refuerza la imagen de Roquetas de Mar como destino turístico de calidad, capaz de acoger grandes eventos deportivos internacionales.

En palabras de la organización, “Roquetas de Mar ofrece el escenario perfecto para este evento. Nuestro objetivo es claro: una competición justa, instalaciones excelentes y un entorno acogedor con sol, playa, cultura y gastronomía”.

La celebración de este evento internacional supondrá un importante impulso para la economía local, con más de 1.100 pernoctaciones estimadas y una estancia media de 9 días. Este volumen de visitantes generará un impacto directo en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio local y los servicios logísticos del municipio.

Un evento de alto nivel competitivo e inclusivo

El campeonato incluirá diversas modalidades oficiales, entre ellas los Campeonatos del Mundo por Equipos en categorías Open, femenina y junior, así como competiciones Rapid y Blitz, tanto por equipos como individuales. Además, se celebrará el 14th Open International Chess Tournament y el 38º Congreso Internacional ICCD, previsto para el 14 de mayo.

El programa contempla la llegada de participantes el día 6 de mayo, la ceremonia inaugural el día 7, el desarrollo de las competiciones principales entre los días 8 y 13, y la clausura oficial el 14 de mayo.