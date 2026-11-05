Rodrigo Ely deja atrás el hospital y continúa su recuperación junto al Almería

La recuperación de Rodrigo Ely da un paso importante. El central brasileño ya ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado a las instalaciones de la UD Almería, donde continuará con el proceso de rehabilitación tras permanecer ingresado durante cerca de mes y medio a causa de una severa artritis en el tobillo derecho. Después de semanas especialmente complicadas, el futbolista abandona el hospital y afronta ahora una nueva fase de trabajo junto a los servicios médicos del club, con el objetivo de seguir avanzando en su recuperación desde casa y en la ciudad deportiva.

El regreso del zaguero a las instalaciones del Mediterráneo fue una de las imágenes más destacadas de la jornada de este pasado martes. Ely había permanecido hospitalizado desde finales de septiembre y, durante ese periodo, fue sometido a una artroscopia para evaluar y tratar la evolución de la lesión. Superada la intervención, el siguiente paso pasa por un tratamiento individualizado, sin fijar todavía plazos para una posible vuelta a los terrenos de juego. La entidad rojiblanca mantiene la máxima prudencia ante una dolencia poco frecuente y cuya evolución marcará el ritmo de su recuperación. Más allá del aspecto deportivo, la mejor noticia es que el futbolista ya puede continuar este proceso acompañado por su familia, después de atravesar semanas especialmente difíciles tanto a nivel físico como anímico.

Por otro lado, también llegaron noticias positivas sobre el aficionado del Almería que sufrió una aparatosa caída durante el encuentro disputado el pasado sábado en Ipurua. El seguidor rojiblanco se precipitó desde la grada mientras celebraba un gol de su equipo y golpeó la cabeza contra una valla publicitaria situada junto al terreno de juego. A pesar de lo impactante del accidente, las pruebas médicas descartaron lesiones de mayor gravedad. Finalmente, únicamente presenta una fractura de nariz y otra del hueso maxilar, sin desplazamiento, por lo que la evolución está siendo favorable.