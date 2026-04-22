PRENSA PROVINCIAL

La revista 'Foco Sur' cumple 30 años de información y fecunda creatividad turística

Desde su aparición en abril de 1996, no ha faltado un sólo mes a su cita con los seguidores

Onda Cero Almería

Almería |

La revista 'Foco Sur' cumple tres décadas habiendo sido pionera provincial en la prensa escrita en color y la creación de producto turístico en Almería.

A lo largo de estos 30 años han diversificado sus contenidos, sacado muchas guías temáticas y entrado también en el mundo digital.

En todo este tiempo han encontrado cada vez más ilusión en los municipios por convertirse en destinos vacacionales o escapadistas sostenibles complementarios al sol y playa.

Actualmente la dirige Diego García, quien la fundó en abril de 1996 con Joaquín García Agüero.

¡¡¡Felicidades!!!

Más información: https://almeriainformacion.com/

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