'La Reverencia' insufla Rameau en oído para clausurar Mare Musicum 2026

Quatours (cuartetos), adapta lo más grande de la música barroca francesa

El tema de este concierto del domingo 12 en Roquetas de mar es el de una vida, una vida indomeñable, amarga en su trato con la humanidad pero lúcida en su diálogo con lo inmarcesible. Una vida que fabuló para sí misma, que exprimió el cuerpo al que perteneció y que se sirvió de la soledad como único alimento. Esa vida es la de Jean-Philippe Rameau (1683-1764).

Basado en sus óperas, el emsemble 'La Reverencia' crea cuartetos para traverso, violín, viola da gamba y clave. Según Andrés Alberto Gómez, fundador de esta formación musical, "En el proceso caí en una fascinación por reelaborar su música inspirándome en el procedimiento de las Pièces de clavecin en concerts (1741). Escuché todas sus óperas y ballets, elegí y diseñé los movimientos que usaría para construir cada cuarteto. En unos casos tuve que reducir la parte orquestal original de ocho (incluso diez partes) a cuatro voces instrumentales; en otros escribí nuevas contrapartes y recompuse aquellas que se habían perdido; utilicé también algunas líneas vocales transformándolas en una escritura instrumental. El resultado fue el programa que escucharán esta noche, una suerte de exploración sonora de un repertorio excepcional.

La herencia de Rameau nos enseña, aún hoy en el s. XXI, que siempre debemos cuestionarnos y buscar la verdad a través de nuestro desarrollo personal, a partir de nuestra duda, con la ayuda de nuestra experiencia y con un convencimiento bien fortalecido que nos conduzca sin ambages hacia la autenticidad de nuestros pensamientos. Rameau simboliza para los músicos la convicción sobre un determinado principio artístico y la fidelidad a uno mismo".

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