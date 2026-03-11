Rescatan a cuatro senderistas atrapados y con síntomas de hipotermia en Laujar de Andarax

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha rescatado a cuatro personas que se encontraban perdidas en una zona de alta montaña en Sierra Nevada, en el término municipal de Laujar de Andarax, tras quedar desorientadas mientras realizaban una ruta de senderismo y verse sorprendidos por las duras condiciones meteorológicas.

Los agentes recibieron el aviso a través del servicio de emergencias 112, donde los propios senderistas alertaron de que se encontraban desorientados, sin ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas y con mucho frío.

Tras recibir las coordenadas aproximadas de su ubicación, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda y rescate para acceder a la zona, comprobando que el punto donde se encontraban se situaba en un cortafuego a unos 2.000 metros de altitud, en una zona de difícil acceso y con temperaturas cercanas a los cuatro grados bajo cero.

Debido a las condiciones del terreno, cubierto de nieve y barro, los vehículos oficiales no pudieron continuar el avance, por lo que los agentes tuvieron que continuar a pie durante aproximadamente dos kilómetros, atravesando nieve y hielo hasta alcanzar el lugar donde se encontraban las personas desaparecidas.

Los agentes lograron localizar a los senderistas sobre las 22:30horas, comprobando que presentaban síntomas de hipotermia tras varias horas expuestos al frío y a las duras condiciones meteorológicas de la zona. Tras atenderlos, los trasladaron hasta Laujar de Andarax en buen estado.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar rutas de senderismo o actividades en zonas de montaña, planifiquen adecuadamente el recorrido y consulten siempre la previsión meteorológica, ya que en zonas de alta montaña las condiciones pueden cambiar de forma repentina.

Asimismo, se recomienda informar previamente a familiares o conocidos del itinerario previsto y del horario aproximado de regreso, así como llevar siempre dispositivos de comunicación con batería suficiente y medios de orientación como mapas o GPS.

Los agentes también recuerdan la importancia de portar equipamiento adecuado para la actividad, especialmente ropa de abrigo, calzado apropiado, agua y alimentos suficientes, evitando adentrarse en zonas de difícil acceso sin la preparación física o experiencia necesaria.