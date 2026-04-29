Recreaciones Históricas 'universales' y 'universitarias' en un Curso de Verano de la UAL en Vélez Rubio

Vélez Rubio acogerá del 8 al 10 de julio un curso de verano de la Universidad de Almería sobre Recreaciones Históricas

Las Recreaciones Históricas no son algo nuevo, pero sí un fenómeno turístico-cultural cada vez más numeroso, asentado, fecundo, participativo y demandado por viajeros.

Eventos que dinamizan la vida social y económica de los lugares, inspirados en su pasado.

Que espolean a investigadores, guionistas, sastres o gastrónomos, entre otros profesionales, en su estudio de los hechos y momentos históricos escenificados para que sean lo más rigurosos, instructivos y a la vez entretenidos.

El curso de Vélez Rubio contará con un plantel de conferenciantes absolutamente experimentado que se demostrará en sus diversas ponencias.

La biblioteca pública municipal Fernando Palanques será el aula.

La convocatoria estará limitada a 30 alumnos.

Más información en : https://www.ual.es/estudios/cursos-verano/oferta-de-cursos/curso/188C32E0-1B98-11F1-A212-994D88660CCF

Además, el cicloturismo de 'La Indomable' subirá a las cotas más elevadas de Berja este sábado 2 de mayo,.....

De lunes a viernes a las 12,50 h somos adictos al turismo km 0 con Pepe Ballesteros