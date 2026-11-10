El Puerto de Almería invertirá 12,7 millones en una subestación eléctrica para impulsar su crecimiento industrial

La Autoridad Portuaria de Almería ha sacado a licitación por 12,74 millones de euros la construcción de una nueva subestación eléctrica y una línea de alta tensión en la zona pesquera del puerto. El proyecto busca garantizar el suministro energético necesario para favorecer la expansión industrial del recinto portuario a largo plazo.

La instalación dispondrá inicialmente de una potencia de ocho megavatios, aunque podrá ampliarse hasta alcanzar los 20 megavatios. Esta capacidad permitirá atender las futuras necesidades de las empresas que se implanten en el puerto y facilitará también la conexión de los buques a la red eléctrica terrestre.

La iniciativa llega después de más de un año de negociaciones con Endesa, que ha garantizado mediante contrato la reserva de potencia para las instalaciones portuarias. La APA ha enmarcado esta actuación en un escenario de saturación de la red eléctrica que, según advierte, está dificultando el desarrollo industrial en Andalucía.

Además de reforzar el suministro energético, la nueva infraestructura hará posible implantar el sistema OPS, que permite abastecer de electricidad a los barcos mientras permanecen atracados, sin necesidad de mantener en funcionamiento sus motores auxiliares. Esta tecnología contribuirá a reducir las emisiones de dióxido de carbono y la contaminación acústica, en línea con los objetivos medioambientales del puerto y de la ciudad.

El contrato incluye la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de una línea de alta tensión de 66 kilovoltios, así como de una subestación con tecnología de aislamiento en gas. Esta instalación transformará la tensión de 66 a 20 kilovoltios y tendrá una capacidad de 20 megavoltamperios.

La actuación, cofinanciada hasta en un 85% con fondos europeos Feder 4, incorpora también la elaboración del Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (Meipor), que completará el estudio de viabilidad que deberá desarrollar la empresa adjudicataria.

El plazo total previsto para el contrato es de 49 meses. De ellos, 25 se destinarán a la puesta en servicio de las infraestructuras eléctricas y los otros 24, a su mantenimiento.

Una vez que las instalaciones estén operativas, la Autoridad Portuaria podrá iniciar los procedimientos para conceder espacios mediante concesiones administrativas a nuevas industrias interesadas en establecerse dentro del recinto portuario. De esta forma, el proyecto pretende dotar al puerto de la capacidad energética necesaria para atraer actividad empresarial y respaldar su crecimiento futuro.