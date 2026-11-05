La Policía recupera en Madrid material audiovisual robado en Almería y comprado por 250 euros

La Policía Nacional ha recuperado un equipo de grabación profesional valorado en unos 6.000 euros que había sido sustraído durante un envío desde Almería y que terminó en manos de un tercero que lo adquirió por 250 euros en una página web de pujas de paquetes sorpresa.

El propietario denunció los hechos en febrero de 2026, después de enviar tres cámaras de vídeo, varios accesorios y dos maletas personalizadas a través de una empresa de paquetería. El envío, realizado mediante una aplicación de compraventa de artículos de segunda mano, nunca llegó a su destinatario.

Meses después, en agosto, el denunciante reconoció su equipo en una página de anuncios vinculada a otra aplicación. La singularidad del material le permitió identificarlo y presentar una nueva denuncia.

Localizado en el distrito madrileño de Carabanchel

La investigación quedó en manos del Grupo de Hurtos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, cuyos agentes identificaron a la persona que ofrecía los equipos en internet. El sospechoso residía en el distrito madrileño de Carabanchel.

Tras ser requerido por los agentes, entregó todo el material y explicó que lo había comprado por 250 euros mediante una puja en una plataforma de lotes y paquetes sorpresa. Según su versión, desconocía el contenido de los paquetes y el estado de los artículos.

Los hechos se investigan como posibles delitos de hurto y receptación. El equipo de grabación ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comprobar la identidad y las valoraciones de los vendedores antes de comprar por internet, mantener las comunicaciones y los pagos dentro de las plataformas y utilizar sus sistemas de protección.