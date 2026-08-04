La Policía Nacional incorpora en Almería a agentes de Alemania e Italia para reforzar la atención a los turistas

La Policía Nacional ha incorporado durante el mes de agosto a un agente de la Policía alemana y a otro de la Policía italiana que patrullarán junto a los efectivos de la Comisaría Provincial de Almería, especialmente en las zonas con mayor afluencia de turistas. La iniciativa forma parte del Plan Comisarías Europeas, un programa de cooperación policial internacional que busca mejorar la atención a los visitantes extranjeros.

Los dos agentes ya han iniciado su actividad tras ser recibidos por el comisario jefe provincial. Durante su estancia realizarán labores de seguridad ciudadana, prevención y atención directa a los turistas, facilitando la comunicación en su idioma y colaborando en la gestión de denuncias, consultas o cualquier incidencia que pueda surgir.

Además del conocimiento del idioma, ambos policías aportan su experiencia sobre la realidad social y administrativa de sus países, lo que permite ofrecer una respuesta más ágil y cercana a los visitantes extranjeros. Las patrullas se desarrollarán principalmente a pie, aunque también podrán realizarse en vehículo policial para reforzar la presencia preventiva en los puntos más transitados de la capital.

Con esta medida, la Policía Nacional pretende incrementar la sensación de seguridad y confianza de los miles de turistas que visitan Almería durante el verano, eliminando las barreras idiomáticas y reforzando la cooperación entre los cuerpos policiales europeos.