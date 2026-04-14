Las Policía Nacional detiene a 24 personas por favorecer la inmigración ilegal entre el norte de África y España

Agentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado dos organizaciones criminales y han detenido a 24 personas implicadas presuntamente en los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública, contrabando, receptación, petaqueo, delito de riesgo catastrófico, robo con fuerza, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Ambas bandas, interconectadas tanto por sus actividades ilícitas del tráfico de personas como por su infraestructura, operaban en las provincias de Almería y Granada. Así mismo, la investigación ha contado con la colaboración de agentes de la OLTIM de Francia, quienes han participado en el intercambio de información para identificar a los presuntos autores.

Fue en octubre de 2024 cuando se inició la primera fase de la operación policial al detectarse una patera con 24 integrantes a bordo interceptada por Salvamento Marítimo a escasas millas de Almería. En el trascurso de la investigación, los agentes comprobaron la relación de los investigados con, al menos, otros dos grupos criminales que a su vez estaban relacionados con el tráfico de personas y estupefacientes, a los que prestaban apoyo al proporcionarles motores, embarcaciones, asistencia mecánica, guardería y traslados. Además perpetraban robos en depósitos judiciales para la recuperación de motores de embarcaciones que, posteriormente, reintroducían en el mercado ilegal y, a su vez, complementaban su actividad ilícita con el cultivo de marihuana en plantaciones indoor.

Los agentes detectan una nueva organización criminal

De forma paralela, a principios de 2025, se inició una nueva fase tras detectarse la existencia y actividad de una organización criminal asentada en la provincia de Almería, especializada en el favorecimiento de la inmigración ilegal. Actuaban como apoyo logístico para otras organizaciones criminales encargadas de realizar las travesías con inmigrantes entre el norte de África y España, facilitando su entrada en territorio nacional por puntos fronterizos no habilitados. Ejecutaban las travesías marítimas clandestinas haciendo uso de embarcaciones semirrígidas puestas a disposición de las redes que trafican con personas, obteniéndose un rédito económico.

Durante la intervención policial en la que han resultado detenidas 24 personas, 14 han ingresado en prisión provisional, los agentes han intervenido dos narcolanchas, dos gomas con motor 225CV y 150CV, un total de 80.885 euros en efectivo, dos embarcaciones recreativas, un remolque de tráiler, tres remolques de embarcaciones de 8-10 metros, cuatro vehículos de alta gama, 1.175 litros de combustible (65 petacas), seis teléfonos satelitales, 1.100 kilogramos de tabaco de cachimba, dos GPS Garmin marítimos, tres geolocalizadores GPS, un inhibidor, dos motores fueraborda, numerosas piezas de repuesto de motores de embarcaciones, 25 kilos de material vegetal (Marihuana), cinco kilogramos dispuestos en cogollos, focos y ventiladores (plantación indoor), cuatro armas de aire comprimido y dos escopetas del calibre 12, dos armas blancas prohibidas y un dron.