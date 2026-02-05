'Mi playa bonica' y 'Mi pueblo bonico' podrían llegar este curso a 30 centros educativos de la provincia

'Mi Playa Bonica' y 'Mi Pueblo Bonico' son dos motores de descontaminación, investigación y divulgación para la conservación del patrimonio natural y la preservación de la especie.

La limpieza de playas y entornos permite dar una segunda vida a los materiales recogidos y seguir su estudio en la UAL.

Aunque el número de ayuntamientos litorales almerienses adheridos a esta causa es cada vez mayor, la coordinadora Mónica Motos anuncia que recibirían con los brazos abiertos a Mojácar, Garrucha y Cuevas del Almanzora.

El problema de la basura dispersa en espacios públicos abiertos es el resultado de un incivismo de la población que necesita tomar conciencia sobre los riesgos; por eso, es necesario hacer intervenciones en el tejido social para revertir esta tendencia.