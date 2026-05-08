'Pensionistas', con Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde, llega a Huércal-Overa

Tras el éxito de la primera temporada con más de 23.000 espectadores, 60 funciones y 25 Sold Out, 'Pensionistas' inicia su segunda temporada. De hecho, este viernes 15 de mayo, la obra llega a Huércal - Overa dispuesta a poner patas arriba el Teatro con una comedia que parte de una situación dramática: tres mujeres que han perdido a sus maridos debido a la Covid-19. Interpretadas por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, la historia de estas tres jubiladas irá cambiando al tiempo que discurre la obra. Y es que tras enviudar, deciden vivir juntas y "buscarse la vida". Así, ofrecerán diferentes aventuras y llegarán a mostrar sus enfrentamientos con las nuevas tecnologías con el único objetivo de realizar lo que ellas consideran "el viaje de sus vidas".

Destacar que esta producción está basada en su homónima valenciana, 'Pensionistes', que surge en el año 2020 tras la pandemia como un canto a la alegría y a la lucha (más si cabe) por los sueños no cumplidos. Su autor y director, Gabriel Esparza, declara que "las desgracias y los momentos difíciles se superan mejor desde el humor" y se congratula de que se lleve, de nuevo, a las tablas y ahora en castellano, la obra.

En esta línea, en Más de Uno Almería, los oyentes han conocido más cerca las circunstancias en las que transcurre 'Pensionistas'. Durante la entrevista, Irma Soriano, Rosa en la producción, Rosa Benito quien hace de Carmen y Loreto Valverde, como Antonia, han contado algunas de las curiosidades que los usuarios podrán disfrutar en su estreno.