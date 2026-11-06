Patrimonio avala la adecuación de la capilla del MUREC para acoger los plenos de la Diputación de Almería

La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado luz verde a las actuaciones de mejora previstas en la capilla del antiguo Hospital Provincial de Almería, sede del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), para permitir su uso como salón de plenos y espacio para otros actos institucionales de la Diputación.

El proyecto presentado por la institución provincial contempla la sustitución del sistema de climatización de esta estancia del Hospital de Santa María Magdalena, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento.

Pese al avance en la tramitación, fuentes de la Diputación han explicado que la iniciativa "no es prioritaria» en estos momentos". Por ello, no se prevé trasladar las sesiones plenarias a corto plazo, de modo que continuarán celebrándose en el Palacio Provincial, situado en la calle Navarro Rodrigo.

La documentación técnica justifica la renovación de la climatización por las características del equipo actual y las necesidades funcionales y acústicas de la capilla. El nuevo sistema deberá reducir tanto el ruido mecánico como el generado por la circulación del aire, con el objetivo de facilitar el uso de micrófonos y las retransmisiones audiovisuales.

Además, la instalación permitirá que la sala funcione de forma independiente respecto a las demás zonas conectadas al sistema centralizado de producción térmica.

Pendiente una nueva licitación para la cafetería del museo

La Comisión Provincial de Patrimonio también autorizó en noviembre de 2024 la adaptación de un local como restaurante-cafetería en la planta baja de un edificio aislado del conjunto del Murec. El espacio da al Paseo de San Luis y al patio de acceso al museo, mientras que su parte trasera comunica con el patio del Hospital Provincial.

La Diputación sacó a licitación las obras el pasado mes de junio, con un presupuesto de 81.565,69 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Sin embargo, el concurso quedó desierto al no presentarse ofertas, por lo que la actuación está pendiente de un nuevo procedimiento de contratación.

El futuro establecimiento contará con unos 190 metros cuadrados construidos en su planta baja. Entre las intervenciones previstas figuran la ampliación de las luminarias, la instalación de un techo acústico y la adecuación de una cocina semiabierta destinada exclusivamente al servicio de mesas.