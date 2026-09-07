Las obras del Parque de la Vida de Huércal-Overa alcanzan el 50% y prevén abrir a principios de 2027

Las obras del futuro Parque de la Vida de Huércal-Overa han alcanzado ya el 50% de ejecución y avanzan conforme a los plazos previstos. El alcalde, Domingo Fernández, ha visitado los trabajos junto a varios concejales del equipo de Gobierno y ha señalado que, si no se producen contratiempos, el recinto podrá abrir al público a comienzos del próximo año.

El proyecto contempla una inversión superior a 1,8 millones de euros para transformar los 5.000 metros cuadrados del antiguo Parque de la Era en un espacio verde moderno, accesible y sostenible.

El nuevo parque contará con zonas infantiles tematizadas en la tradición minera y la fauna aviar, espacios diferenciados por edades, praderas para fomentar la biodiversidad y áreas destinadas a actividades culturales. La actuación forma parte de la transformación de la zona sur del municipio, donde también se ha abierto al tráfico la nueva glorieta de acceso desde la N-340A.