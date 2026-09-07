INFRAESTRUCTURAS

Las obras del Parque de la Vida de Huércal-Overa alcanzan el 50% y prevén abrir a principios de 2027

El proyecto, con una inversión de más de 1,8 millones de euros, transformará el antiguo Parque de la Era en un espacio verde de 5.000 metros cuadrados.

Onda Cero Almería

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Las obras del Parque de la Vida de Huércal-Overa alcanzan el 50% y prevén abrir a principios de 2027
Las obras del Parque de la Vida de Huércal-Overa alcanzan el 50% y prevén abrir a principios de 2027 | Huércal-Overa

Las obras del futuro Parque de la Vida de Huércal-Overa han alcanzado ya el 50% de ejecución y avanzan conforme a los plazos previstos. El alcalde, Domingo Fernández, ha visitado los trabajos junto a varios concejales del equipo de Gobierno y ha señalado que, si no se producen contratiempos, el recinto podrá abrir al público a comienzos del próximo año.

El proyecto contempla una inversión superior a 1,8 millones de euros para transformar los 5.000 metros cuadrados del antiguo Parque de la Era en un espacio verde moderno, accesible y sostenible.

El nuevo parque contará con zonas infantiles tematizadas en la tradición minera y la fauna aviar, espacios diferenciados por edades, praderas para fomentar la biodiversidad y áreas destinadas a actividades culturales. La actuación forma parte de la transformación de la zona sur del municipio, donde también se ha abierto al tráfico la nueva glorieta de acceso desde la N-340A.

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