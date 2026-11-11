Las obras del UD Almería Stadium avanzan bajo los graderíos y mantienen los plazos previstos

La remodelación del UD Almería Stadium continúa avanzando según el calendario establecido, aunque buena parte de los trabajos actuales no sean visibles para los aficionados. Así lo ha confirmado Juan José Rodríguez, director de Infraestructuras del club, durante una entrevista en UDA Radio, en la que ha explicado que esta primera etapa de la segunda fase se está centrando en las actuaciones estructurales bajo los graderíos de los fondos. «Estamos trabajando de forma muy intensa, pero no siempre es visible», ha señalado. Hasta el momento, se han retirado varios miles de metros cúbicos de tierra y desde hace dos semanas trabaja en el recinto una máquina especializada en cimentaciones profundas, que alcanza los trece metros de profundidad para preparar las excavaciones de los estanques de tormentas. Rodríguez ha recordado que la complejidad técnica de estas actuaciones y la disponibilidad limitada de maquinaria especializada explican el ritmo de los trabajos.

El responsable de Infraestructuras también ha avanzado que el club está cerca de cerrar uno de los contratos más importantes de esta fase: el suministro de los prefabricados que darán forma a los nuevos graderíos y a las vigas portagradas. Se trata de uno de los elementos fundamentales de una actuación que supone «todo un reto» por sus dimensiones, su planificación y la necesidad de compatibilizar las obras con la actividad deportiva. En este sentido, ha destacado la dificultad añadida de tener que abrir el estadio cada quince días para disputar los partidos de Liga, lo que obliga a coordinar permanentemente los trabajos con el calendario de competición.

Por otro lado, Juan José Rodríguez ha anunciado una importante mejora en la imagen del terreno de juego para el encuentro de este sábado frente al FC Andorra. El calendario, con dos partidos consecutivos fuera de casa, ha permitido realizar el cambio de la hierba de verano a la de invierno, incorporando una nueva superficie de Ryegrass, que ofrecerá un aspecto más vistoso, uniforme y similar al de una alfombra. El anterior césped, que ya presentaba un estado deteriorado en el último encuentro frente al Real Oviedo, dará paso a una superficie renovada, aunque todavía necesitará algunas semanas para asentarse por completo. Pese a ello, el director de Infraestructuras asegura que el cambio ya será muy evidente este sábado.