Los nuevos Soletes de Guía Repsol ponen el foco en la gastronomía con encanto de Almería y Andalucía

La provincia de Almería ha sido el escenario de la presentación de la nueva edición de los "Soletes de los Famosos" de Guía Repsol, una iniciativa que reconoce aquellos establecimientos que destacan por su ambiente, autenticidad y buena relación calidad-precio. El acto se celebró en el Cortijo La Loma, en Níjar, y contó con la presencia de representantes institucionales y de la propia guía gastronómica.

En esta decimoquinta edición se han concedido 250 nuevos Soletes en toda España, de los cuales 38 corresponden a Andalucía. Con estas incorporaciones, la Guía Repsol supera ya los 5.500 establecimientos distinguidos en todo el país, entre los que figuran bares, cafeterías, restaurantes, terrazas, heladerías o vinotecas.

El alcalde de Níjar destacó el valor turístico y paisajístico del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y agradeció que la localidad hubiera sido elegida para acoger el evento. Además, subrayó que estos reconocimientos ayudan a poner en valor la hospitalidad y la gastronomía de la provincia, reforzando la imagen de Almería como un destino ligado a la autenticidad y las experiencias cercanas.

Por su parte, la directora de Guía Repsol señaló que los Soletes pretenden dar visibilidad a esos establecimientos donde se puede disfrutar de un ambiente agradable durante las vacaciones y que, en muchas ocasiones, forman parte de las recomendaciones personales de figuras conocidas del mundo de la cultura, el deporte o la comunicación.

En la provincia de Almería, algunas de las propuestas destacadas han sido el Chiringuito Cancún, en Roquetas de Mar; Costamarga, en Níjar; y Mini Bar, en la capital, elegidos por la periodista Isabel Jiménez. El grupo Miss Caffeina también ha recomendado varios locales almerienses, entre ellos Fantasía Italiana, J. Emilio y La Loma.

La provincia de Cádiz ha concentrado una parte importante de los reconocimientos andaluces, con recomendaciones realizadas por personalidades como Antonio Carmona, Carlos Sobera, Paz Padilla o Pepón Nieto. También han recibido menciones establecimientos de Granada, Málaga, Huelva y Sevilla, seleccionados por artistas, músicos, deportistas y escritores.

Más de 60 personalidades han participado en esta edición compartiendo sus lugares favoritos de toda España. Entre ellas figuran actores, músicos, periodistas, escritores y deportistas que han querido apoyar pequeños negocios vinculados a la hostelería y al ocio.

Los locales situados junto al mar tienen una presencia destacada en esta selección, especialmente de cara al verano. Chiringuitos, terrazas y establecimientos costeros aparecen entre las recomendaciones de numerosos rostros conocidos, reflejando la importancia de estos espacios en el turismo estival.

Además de bares y restaurantes, la guía también ha puesto el foco en heladerías, coctelerías y locales con una fuerte vinculación cultural o musical. Madrid y Barcelona también cuentan con numerosos establecimientos recomendados por artistas y personajes públicos, completando un mapa gastronómico basado en experiencias personales y lugares con encanto.