Golpe al narcotráfico en El Ejido: desmantelan un invernadero con 5.000 plantas de marihuana y 2,3 toneladas de peso

La Policía Nacional ha desmantelado en El Ejido un invernadero utilizado para el cultivo intensivo de marihuana que albergaba 5.000 plantas de cannabis, con un peso aproximado de 2.300 kilos, en el marco de la denominada Operación Epona.

La investigación se inició tras recibir informaciones que apuntaban a la posible existencia de una plantación de grandes dimensiones en un invernadero situado en la barriada de Matagorda. A partir de ese momento, agentes de la UDYCO de la Brigada Local de Policía Judicial de El Ejido establecieron varios dispositivos de vigilancia y realizaron numerosas comprobaciones en la zona.

Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de una importante infraestructura dedicada al cultivo de cannabis, equipada con todos los elementos necesarios para favorecer el crecimiento de las plantas y ocultar la actividad ilícita desarrollada en el interior del recinto.

Debido a las características del lugar, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y efectivos del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de El Ejido, que colaboraron en el corte de tráfico y en el aseguramiento del perímetro.

Como resultado de la operación, fueron detenidas dos personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar a disposición judicial, uno de los arrestados ingresó en prisión provisional.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la plantación desmantelada ni con otras personas que pudieran haber participado en su explotación y mantenimiento.