Nuevo récord: Casi 10 hora de viaje entre Almería y Madrid

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha anunciado su intención de dirigirse a Renfe Operadora para exigir explicaciones por los importantes retrasos detectados en varios trenes Intercity que enlazan Almería con Madrid, una vez retomada la circulación por la infraestructura de alta velocidad. Según la plataforma, algunos trayectos están incrementando su duración hasta en dos horas respecto a los tiempos considerados normales.

Desde el colectivo ciudadano califican la situación de “inasumible”, al constatar que determinadas frecuencias alcanzan duraciones cercanas a las diez horas de viaje. Así lo ha señalado su coordinador, José Carlos Tejada, quien considera que estos registros desvirtúan por completo la función del servicio ferroviario de larga distancia.

Aunque la previsión general apunta a que la mayoría de los trenes mantendrán tiempos similares a los anteriores, la Mesa del Tren subraya que existen casos concretos —como uno de los Intercity analizados— en los que los retrasos son especialmente acusados, sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación clara a los usuarios.

Por último, la plataforma ha recordado que sigue pendiente un encuentro con el presidente de la operadora ferroviaria, Álvaro Fernández, una reunión que tuvo que aplazarse tras un accidente ferroviario ocurrido semanas atrás y que consideran clave para abordar de forma directa los problemas actuales del servicio.