Nudo Sur regresa a Las Negras para dar la bienvenida al verano

La localidad nijareña de Las Negras volverá a convertirse este verano en uno de los puntos musicales más singulares del Mediterráneo con la segunda edición de Nudo Sur.

El evento, que se celebrará el 20 de junio, está concebido desde el respeto al entorno, apuesta por un formato sostenible y de aforo reducido, adaptado a las características del espacio. De hecho, las entradas están prácticamente agotadas y se prevé colgar el cartel de completo en los próximos días.

Tras la buena acogida de su primera edición, Nudo Sur regresa consolidando una propuesta que combina música en directo, naturaleza y cercanía, alejándose del modelo de los grandes festivales masificados. Como principal novedad, el certamen incorpora este año una jornada previa gratuita: el viernes 19 de junio, a las 21:00 horas, El Sombrero del Abuelo inaugurará el festival con un concierto en el Paseo Marítimo de Las Negras.

El festival refuerza además su compromiso con la accesibilidad. Gracias a la Fundación Music For All, el recinto contará con medidas específicas, un punto de atención especializado y préstamo de material adaptado. Asimismo, el concierto de Chambao será accesible gracias a la colaboración entre Reale Foundation y Music For All.

El cartel estará encabezado por Chambao, que celebra su gira 20 aniversario, y por Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos emergentes con mayor proyección del panorama nacional, recientemente reconocido por la Academia de la Música. Completan la programación Javi Medina, Mr. Kilombo y Dr. Fli.

La presentación oficial ha contado con la participación del alcalde de Níjar, José Francisco Garrido; la diputada de Turismo y Patrimonio Histórico, María José Herrada; y el CEO de Crash Music, Diego Ferrón. Garrido ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de “una jornada de buena música en un entorno único como Las Negras, así como a descubrir la gastronomía y el comercio local”.

Por su parte, Herrada ha destacado que el festival “refleja la capacidad de Almería para ofrecer experiencias turísticas auténticas y ligadas al territorio”, subrayando su valor para diversificar la oferta y dinamizar los municipios. En esta línea, ha señalado que iniciativas como Nudo Sur contribuyen a posicionar la provincia como un destino diferencial.

Desde la organización, Diego Ferrón ha recordado el carácter alternativo y bohemio que siempre ha definido a Las Negras, al que ahora se suma este evento musical centrado en la fusión y el mestizaje. “Nudo Sur nace como un espacio de libertad y conexión, reforzando la relación con Níjar tras experiencias previas como ‘Otoño y Sal’”, ha señalado.

Más allá de los conciertos, el festival propone una experiencia completa en la que música, paisaje y estilo de vida mediterráneo se entrelazan. El mar, las embarcaciones en el horizonte y el encanto natural del enclave convierten esta cita en una auténtica bienvenida al verano.

El evento se celebrará en la explanada junto a la pista deportiva. Las últimas entradas, así como los servicios de autobús lanzadera desde Almería y otros puntos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, están disponibles en la web oficial del festival.