Níjar refuerza su liderazgo agrícola en Fruit Logistica Berlín

La Feria Fruit Logistica de Berlín convierte, desde hoy y hasta el viernes, a la capital alemana en el gran punto de encuentro del sector hortofrutícola. Un escaparate internacional imprescindible para conocer tendencias, fortalecer alianzas y analizar el futuro de la agricultura, en el que Níjar vuelve a estar presente de la mano de su alcalde, José Francisco Garrido, quien ha sido entrevistado en los micrófonos de esta emisora, Onda Cero, desde el propio recinto ferial.

Durante la entrevista, el alcalde nijareño pone en valor la importancia de acudir a todas aquellas citas donde la agricultura tiene protagonismo. “Como uno de los principales motores agrícolas de la provincia tenemos que estar donde se nos pida, fortaleciendo la presencia de Níjar y demostrando que Almería es la potencia agrícola de todo nuestro país”, señala Garrido.

Aunque Fruit Logistica Berlín es un evento de dimensión internacional difícilmente comparable, el regidor aprovecha para destacar Expo Levante, la feria agrícola que se celebra cada dos años en Níjar. Garrido subraya que, pese a tratarse de ferias muy diferentes, Expo Levante se ha consolidado como una cita clave por su orientación directa al agricultor y a las empresas del sector. En este sentido, anuncia que la próxima edición, prevista para el mes de abril, cuenta ya con el 100% del espacio expositivo ocupado, un éxito que atribuye al trabajo de la organización, de la Concejalía de Agricultura y del equipo técnico municipal.

Se han abordado también asuntos de máxima actualidad para el municipio, como el incremento de robos en zonas rurales. El alcalde explica que el Ayuntamiento de Níjar ha activado un dispositivo especial de vigilancia durante el mes de febrero con la Policía Local, al tiempo que vuelve a reclamar al Gobierno de España más medios y efectivos para la Guardia Civil. Garrido insiste en que la seguridad en el campo es una competencia estatal y recuerda que los agricultores “pagan impuestos y merecen que se garantice la seguridad en sus explotaciones”, reclamando además una actuación eficaz frente a los robos, la inmigración irregular y la actividad de las narcolanchas.

El tono más positivo llega al hablar del puerto seco de Níjar, un proyecto estratégico para el desarrollo del municipio y de la provincia. Garrido confirma que recientemente se ha recibido de manera favorable el informe de carreteras sobre el plan de infraestructuras, lo que supone un avance importante en su tramitación. El alcalde asegura que el Ayuntamiento continuará dando pasos firmes, llevando nuevas cuestiones a pleno en los próximos meses, hasta lograr la aprobación definitiva del proyecto.

Para concluir, el alcalde ha recordado el inicio de la nueva edición de Expo Levante, que será el 22 de abril, donde Níjar volverá a situarse en el centro del debate agrícola. Mientras tanto, Fruit Logistica Berlín sigue desarrollándose hasta el viernes, proyectando la fuerza del sector hortofrutícola nijareño en el principal escaparate internacional del sector.