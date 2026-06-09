Nace la Cátedra 'Sabores Almería'

La Diputación Provincial de Almería y la Universidad de Almería (UAL) han firmado un acuerdo histórico para poner en marcha la Cátedra ‘Sabores Almería’, un proyecto de colaboración que impulsará iniciativas de formación, investigación, transferencia de conocimiento y divulgación a partir del próximo curso. Su objetivo principal es promover el conocimiento científico en el ámbito agroalimentario y gastronómico de la provincia, así como reforzar la proyección internacional de las empresas integradas en la marca gourmet ‘Sabores Almería’.

El convenio tendrá una duración mínima de cuatro años y contará con una aportación económica de 120.000 euros por parte de la Diputación. La Cátedra estará dirigida por un Consejo Asesor compuesto por representantes de ambas instituciones y desarrollará sus actividades en las instalaciones de la UAL. Además, al inicio de cada curso se elaborará un Plan Anual de Actividades orientado a conectar el conocimiento científico y tecnológico universitario con el tejido empresarial agroalimentario provincial.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado el carácter estratégico de esta alianza, subrayando que la creación de esta Cátedra es una de las principales novedades de este año para la marca ‘Sabores Almería’. Según ha señalado, esta iniciativa refuerza la colaboración entre la Universidad y la institución provincial, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el impulso del talento al servicio de la sociedad.

García Alcaina también ha defendido el papel de Almería como referente internacional en el ámbito agroalimentario, destacando su condición de “huerta de Europa”. En este sentido, ha explicado que la Cátedra permitirá potenciar la investigación y el desarrollo en el sector, así como ofrecer programas de formación especializada. Todo ello contribuirá a que las empresas del sello ‘Sabores Almería’ incorporen innovación en sus productos y amplíen su presencia en nuevos mercados internacionales.

Por su parte, el rector de la UAL, José Céspedes, ha resaltado la importancia de las cátedras como herramientas clave para fortalecer la colaboración entre el ámbito académico y los agentes socioeconómicos. En el caso de ‘Sabores Almería’, ha señalado que la unión entre el potencial investigador de la Universidad y el papel de la Diputación como impulsora de la marca augura resultados muy positivos para el sector agroalimentario provincial.

Céspedes ha añadido que esta iniciativa permitirá apoyar directamente a productores y productos locales, mejorando sus procesos y reforzando su posicionamiento en mercados internacionales. Asimismo, ha destacado que la Cátedra representa una oportunidad para contribuir al desarrollo de la provincia, especialmente en las zonas del interior.

La Cátedra ‘Sabores Almería’ se concibe como un puente entre el ámbito académico, el sector empresarial, los productores agrícolas y la gastronomía, con el fin de fortalecer el tejido productivo provincial. Entre sus acciones, se incluirán programas formativos dirigidos a estudiantes, profesionales y ciudadanía en general, con especial atención a la transferencia de conocimiento en un sector en el que Almería ocupa una posición destacada a nivel mundial.

Además, se facilitará que los avances y proyectos de innovación desarrollados en el marco de la Cátedra lleguen directamente a las empresas de la marca. También se impulsarán iniciativas en ámbitos como la cultura y la sostenibilidad, promoviendo los valores de tradición, artesanía y excelencia de ‘Sabores Almería’ y contribuyendo al desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural de la provincia.