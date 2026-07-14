La Ministra de Transición Ecológica habla en Bédar de colaboración, ayudas y pactos

La Ministra de Transición Ecológica recorre las zonas quemadas de Bédar para conocer daños y comunicar que se abre una fase de recuperación

Sara Aagesen ha advertido que el mes de junio en España ha sido el segundo más cálido y el tercero más seco desde que existen registros, bajas precipitaciones, olas de calor cada vez más frecuente es intensas que avivan los riesgos de incendios.

En el apenas medio mes de verano, ya se ha padecido dos olas de calor y parece que el próximo fin de semana llegará otra.

En 2026 llevamos más de 15 grandes incendios forestales que han arrasado por encima de las 50 mil hectáreas arrasadas; el triple que en 2025, que ya fue especialmente dramático.

Por eso, espera un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

La ministra pide máxima prudencia ante el riesgo que puede suponer la enormidad de gente que se estima llegará a los entornos naturales para ver el eclipse de sol de agosto.