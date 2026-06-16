Los mayores de Almería aprenden a entrenar en los parques de sus barrios

El Ayuntamiento de Almería refuerza su apuesta por el envejecimiento activo con una nueva iniciativa impulsada por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte. Bajo el lema de que el cuidado de la salud es una responsabilidad compartida, el programa arrancará el próximo miércoles 17 de junio con el objetivo de enseñar a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores, pautas básicas de entrenamiento que puedan continuar de forma autónoma o en grupo.

Tras la experiencia de ‘Entrena en tu barrio’, desarrollada en colaboración con los centros de salud, el Consistorio pone en marcha ahora ‘Aprende a entrenar en tu parque’, un ciclo que contempla quince sesiones repartidas en doce espacios públicos de la ciudad a lo largo del mes de junio.

El concejal responsable del área, Antonio Casimiro, ha explicado que la iniciativa persigue tres objetivos fundamentales: enseñar el uso correcto, seguro y progresivo de los aparatos biosaludables; combinar herramientas digitales, como vídeos, códigos QR o contenidos en YouTube, con sesiones presenciales guiadas; y fomentar hábitos de vida activa en entornos públicos accesibles.

El programa se apoya en la instalación permanente de tótems informativos en los parques participantes, que incluyen vídeos con ejercicios basados en autocargas, bandas elásticas y el uso de los propios aparatos. Como complemento, durante el mes de junio un monitor especializado impartirá sesiones prácticas en cada uno de estos espacios, donde además se distribuirán bandas elásticas entre los asistentes.

Fechas

Las actividades comenzarán el miércoles 17 de junio en el parque Nicolás Salmerón, con sesiones a las 9:00 y 10:00 horas. El calendario continuará el jueves 18 en La Cañada (9:00 y 10:00), el viernes 19 en el parque Gloria Fuertes (9:00 y 10:00), el lunes 22 en el Anfiteatro (9:00) y la avenida Vilches (10:30), el martes 23 en Ciudad Jardín (9:00), el jueves 25 en el Delta (9:00) y el Parque del Andarax (10:30), el viernes 26 en Villablanca (9:00), el lunes 29 en Retamar (9:00) y Venta Gaspar (10:30), y el martes 30 en El Alquián (9:00).

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a los correos electrónicos del Patronato Municipal de Deportes: jmavalos@aytoalmeria.es y mmcampra@aytoalmeria.es.