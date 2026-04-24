Mayo apaga y enciende Almócita

Almócita vivirá el sábado 2 de mayo 'La Noche de los Candiles'

Se trata de un evento con el mensaje del respeto al planeta y sus recursos.

Luces eléctricas apagadas y las calles sólo iluminadas por las pequeñas y grandes llamas de candelas y candiles. Un ambiente que conecta con la tranquilidad e invita a una experiencia sensorial casi curativa.

La música y el resto de actividades atraen desde hace varios años a decenas de visitantes en búsqueda de algo diferente que les desconecte del ruido diario. Parece que Prometeo sabía lo que hacía.

Será la puerta abierta a un mes de mayo que viene con otras convocatorias como el Ecoencuentro del 30 y 31 y la Feria de las Asociaciones el 31.

Almócita es un pueblo de gran conciencia turística a lo largo de todo el año; el interior reivindicado también para que en él vivan personas mayores.