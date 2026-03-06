Más de 430 millones en exportaciones almerienses afectadas por la guerra

La escalada del conflicto en Oriente Próximo mantiene en alerta a las empresas exportadoras de Almería, que temen que la situación afecte tanto a sus relaciones comerciales con una quincena de países de la región como al mercado de Estados Unidos. La inquietud también se ha visto alimentada por las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lanzó críticas a España tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de bases militares en territorio nacional.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, José María Martín, recordó que la política comercial exterior se negocia en el marco de la Unión Europea y no de manera bilateral entre países. En este contexto, también se dirigió al líder de Vox, Santiago Abascal, para defender que ante las amenazas de un dirigente extranjero es necesario posicionarse en defensa de los intereses nacionales.

Martín señaló que momentos como el actual requieren una posición común de los partidos políticos que se consideren comprometidos con el país y con su tejido productivo. En sus declaraciones criticó que algunas formaciones establezcan diferencias entre unos extranjeros y otros dependiendo de su origen o papel en la sociedad.

En este sentido, ironizó sobre la actitud de quienes consideran negativo al inmigrante que trabaja en el campo o en el cuidado de mayores, mientras no cuestionan a dirigentes extranjeros que lanzan advertencias contra la economía española. Además, pidió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se pronuncie en defensa de la industria andaluza y del sector agrícola.

Más allá del debate político, la evolución del conflicto podría tener consecuencias directas sobre las exportaciones procedentes de la provincia, que superan los 430 millones de euros si se suman las operaciones comerciales con Estados Unidos y con varios países de Oriente Próximo, según los datos correspondientes a 2025 de la agencia pública Andalucía Trade.

El mercado estadounidense se mantiene como el principal socio comercial de la provincia fuera del ámbito europeo. Durante 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron los 365,3 millones de euros.

Aunque esta cifra es un 17,2% inferior a la registrada el año anterior, lo que supone el tercer ejercicio consecutivo de descenso, el balance del último lustro refleja un crecimiento acumulado cercano al 31% en las ventas exteriores al mercado norteamericano.

La mayor parte de los productos exportados corresponde al sector de la piedra natural y sus derivados, que concentraron alrededor del 68% de las operaciones comerciales con este destino durante el pasado año.

El saldo comercial también resulta claramente favorable para la provincia, que exporta casi siete veces más de lo que importa desde Estados Unidos. En 2025 se registró un superávit de 311,3 millones de euros, después de que las importaciones procedentes del país norteamericano alcanzaran los 53,9 millones, un 2,9% más que el año anterior. Entre los productos que se adquieren destacan principalmente el plástico, con un 38,7% del total, y los productos farmacéuticos, con un 21,3%.

En el caso de los países de Oriente Próximo, las exportaciones almerienses alcanzaron en 2025 un valor de 67,4 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 13,7% respecto al año anterior, aunque la balanza comercial sigue siendo ligeramente deficitaria, con un saldo negativo de 1,2 millones tras registrarse 68,6 millones en importaciones.

No obstante, la tendencia apunta hacia un mayor equilibrio, ya que las compras procedentes de esta zona se redujeron un 12,1% respecto a 2024. Esta región concentra actualmente gran parte de la atención internacional debido a la expansión del conflicto a distintos países del entorno.

Dentro de este mercado, los principales socios comerciales de la provincia son Emiratos Árabes Unidos, Israel y Arabia Saudí. Las empresas almerienses exportaron a Emiratos Árabes Unidos productos por valor de casi 24 millones de euros en 2025, lo que supuso un incremento anual del 14,7%.

Israel se sitúa muy cerca en volumen de negocio, con ventas exteriores que superaron los 23,6 millones de euros tras crecer un 4,8% durante el último año. Por su parte, Arabia Saudí recibió productos almerienses por valor de 6,5 millones de euros, con un aumento cercano al 24%.

En términos generales, las relaciones comerciales con los países más prósperos de la región muestran una evolución positiva, con incrementos destacados también en mercados como Omán, Siria o Jordania.

Entre los productos más demandados en esta zona destacan los artículos tecnológicos, seguidos por materiales derivados de la cerámica o el yeso. Además, el comercio de fertilizantes y abonos mantiene una presencia significativa, especialmente en el caso de Irán.