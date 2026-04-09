Más de 30 casetas y grandes autores en la Feria del Libro de Almería

La ciudad de Almería se prepara para acoger una nueva edición de su Feria del Libro, que este año alcanza la número 46 y se celebrará del 14 al 19 de abril. Durante esos días, la capital volverá a convertirse en un punto de encuentro para amantes de la lectura, con la participación de escritores, editoriales y librerías en una amplia programación cultural.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento, contará con presentaciones, firmas de libros y actividades para todos los públicos. La inauguración correrá a cargo de la escritora almeriense Ana María Romero Yebra, mientras que el cierre estará dedicado a un homenaje al poeta Martín García Ramos, reforzando así el protagonismo de la literatura local.

La feria volverá a instalarse en la Rambla, en la avenida Federico García Lorca, donde se habilitará un espacio central para acoger muchos de los actos. En total, habrá más de treinta casetas con librerías y editoriales, tanto de la provincia como de otros puntos del país.

Desde la organización destacan la apuesta por la diversidad literaria, con propuestas pensadas para todo tipo de lectores: desde niños y jóvenes hasta quienes buscan obras más profundas o especializadas. Además, se anima al público a descubrir nuevos autores y géneros.

Entre los nombres más destacados del programa figuran autores reconocidos como Juan Luis Arsuaga, Andrés Neuman o Marta Sanz, junto a otros escritores en auge y representantes de la literatura almeriense como Mar Cabra, Luis Mario, Raúl Quinto o Juan Manuel Gil.

También habrá espacio para actividades infantiles, espectáculos y propuestas relacionadas con la música y el ensayo. Las sesiones de cuentacuentos y los libros dirigidos a los más pequeños tendrán un papel importante dentro de la programación.

La feria, ya consolidada como una de las citas culturales más importantes de la provincia, busca no solo fomentar la lectura, sino también servir como espacio de encuentro, diálogo y creatividad, especialmente entre los más jóvenes.