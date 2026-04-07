La madre del niño fallecido en Garrucha declara este miércoles ante la jueza

La investigación por la muerte de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en diciembre en Garrucha, Almería, sigue avanzando y este miércoles será un día clave en el caso. La madre del menor, que permanece en prisión provisional, está citada a declarar ante la jueza en Vera, donde también se revisará su situación.

En paralelo, la pareja de la mujer, señalado como presunto autor material del crimen, comparecerá por videoconferencia desde la cárcel de Albolote. Lleva más de cuatro meses en prisión preventiva y su declaración servirá para confirmar su situación judicial.

Según la acusación, el hombre habría agredido al niño de forma reiterada, incluso en presencia de la madre, sin que ella lo impidiera. El día de los hechos, sostienen que le propinó una paliza especialmente violenta en el abdomen que terminó causándole la muerte horas después. Tras ello, ambos habrían trasladado el cuerpo del menor hasta un búnker en una playa cercana, donde fue hallado esa misma noche.

Además, el investigado tenía una condena previapor malos tratos que le prohibía acercarse tanto a la mujer como al niño, aunque aun así convivían juntos en una habitación alquilada.

Por su parte, la defensa ofrece una versión distinta: asegura que la muerte se debió a una práctica negligente de “curanderismo”, concretamente a masajes abdominales muy intensos realizados para aliviar dolencias del menor, lo que habría provocado las lesiones internas.

Ante estas dos hipótesis, la jueza ha solicitado nuevos informes forenses. Los expertos deberán aclarar si las lesiones mortales son compatibles con ese tipo de prácticas o si responden a una agresión, así como determinar si el menor presentaba signos de maltrato anteriores y cómo se habrían producido.