Luz verde al proyecto de la Escuela de Negocios de Coepxhal

Coexphal ha anunciado la creación de la Escuela de Negocios de la propia asociación, ESCOEX, así se llama. Coexphal lleva varios años trabajando en esta idea, que ya se ha plasmado en realidad y que estará en marcha en el próximo año 2027, coincidiendo con el 50 aniversario de Coexphal. ESCOEX está destinada a convertirse en un centro de referencia en el sector hortofrutícola y agroalimentario, para reforzar ese relevo generacional necesario que responde a una vocación formativa que ya tiene COEXPHAL desde hace años y ahora se completa con una Escuela de Negocios no destinada a altos directivos y sí a aquellos puestos intermedios, empresarios, agricultores y profesionales con responsabilidad en el sector. La sede estará en las instalaciones del CIT COEX de La Mojonera, en la Ciudad del Transporte. Se trata de la primera Escuela de Negocios de estas características y destinada única y exclusivamente al sector agroalimentario español.