La lluvia vuelve a poner en alerta al Levante almeriense

La lluvia vuelve a poner en alerta a parte de Andalucía. En la provincia de Almería, la comarca del Levante permanece bajo aviso amarillo por precipitaciones, ante la posibilidad de que se acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

La alerta, activada por la Agencia Estatal de Meteorología, comenzó a las tres de la madrugada y se mantendrá vigente hasta las once y cincuenta y nueve de la noche de este martes. Se trata de una jornada marcada por la inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos ocasionales que podrían alcanzar cierta intensidad en el extremo oriental de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios en las mínimas, mientras que las máximas tenderán a descender en buena parte de Andalucía. El viento será, en general, flojo y variable, con predominio de la componente oeste en el interior.