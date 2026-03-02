La Junta inicia la construcción de un nuevo instituto en Las Marinas con 620 plazas

La Junta de Andalucía ha dado el pistoletazo de salida a la construcción de un nuevo instituto en la zona de Las Marinas, en Roquetas de Mar. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, han participado en el acto simbólico de colocación de la primera piedra de este centro, en el que se invertirán 8,6 millones de euros.

El nuevo IES ofrecerá 620 plazas para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo de atender el crecimiento de población en esta zona en expansión del municipio almeriense. Las obras tendrán una duración aproximada de 22 meses y, si se cumplen los plazos previstos, el centro podría estar terminado a finales de 2027.

Castillo ha destacado que Roquetas necesita infraestructuras educativas modernas y adaptadas a las nuevas exigencias. El edificio contará con instalaciones actualizadas, espacios deportivos y un sistema energético eficiente basado en refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas. También dispondrá de calefacción por radiadores y ventilación natural en las aulas con sensores de CO₂. Además, el proyecto aspira a obtener el certificado de sostenibilidad Verde del Green Building Council España.

La consejera ha subrayado que el inicio de las obras responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y ha puesto en valor la colaboración institucional, ya que el Ayuntamiento ha cedido la parcela donde se levantará el instituto.

Por su parte, Fernández-Pacheco ha resaltado el esfuerzo inversor de la Junta en la provincia de Almería y ha señalado que este proyecto refleja el modelo de gestión del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, centrado —según ha afirmado— en la planificación y el cumplimiento de compromisos.

En paralelo, la Junta desarrolla en Roquetas otros proyectos educativos: actualmente hay en marcha dos nuevos institutos (Las Marinas y Las Salinas) con una inversión conjunta superior a 18 millones de euros, y desde 2019 se han completado 26 actuaciones que han permitido crear 855 plazas escolares.

Además, dentro del programa “Mejora tu Centro”, se destinarán 1,3 millones de euros para mejorar instalaciones y confort térmico en los colegios del municipio. A esto se suman 2,2 millones para la digitalización de 14 centros educativos, una apuesta que, según Castillo, busca reducir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades.

El futuro IES Las Marinas se construirá sobre una parcela de 5.365 metros cuadrados y tendrá forma de L. Contará con 20 aulas ordinarias (16 de ESO y 4 de Bachillerato), aulas específicas de Música, Dibujo, Tecnología y Plástica, un aula taller y tres laboratorios. En la planta baja se ubicarán la zona administrativa, biblioteca, gimnasio y un aula de educación especial. En el exterior habrá porche cubierto, pista polideportiva, zonas ajardinadas y un huerto escolar.

La actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, ejecutado por la Agencia Pública Andaluza de Educación y cofinanciado con fondos europeos FEDER 2021-2027.