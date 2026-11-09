Investigan a una cuidadora en Albox por robar joyas valoradas en 25.000 euros a una anciana

La Guardia Civil investiga a una mujer en Albox, acusada de aprovechar su trabajo como cuidadora para sustraer joyas a una anciana a la que atendía. El valor de las piezas robadas rondaría los 25.000 euros. Además, los agentes han puesto bajo investigación a una segunda persona que presuntamente colaboró en la venta de parte de las alhajas en un establecimiento de compraventa de oro.

Las actuaciones comenzaron después de que un familiar de la víctima acudiera a las autoridades para denunciar la desaparición de las joyas. El denunciante puso el foco en la cuidadora, al considerar que tenía fácil acceso a la vivienda y que las circunstancias en las que se había producido la sustracción apuntaban hacia ella.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron las correspondientes pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar el destino de los objetos desaparecidos. Durante la investigación, la cuidadora terminó reconociendo su participación en los hechos y procedió a devolver una parte de las joyas sustraídas.

Sin embargo, los investigadores comprobaron que otra parte del botín habría sido entregada a un tercero para su posterior venta en un negocio dedicado a la compraventa de oro. Esta segunda persona también está siendo investigada por un presunto delito de receptación.

Una vez finalizadas las diligencias, la Guardia Civil ha remitido toda la documentación del caso, junto con los dos investigados, a disposición de la autoridad judicial. La operación se ha desarrollado en el municipio de Albox.