Investigan a un concejal del PSOE de Adra por un presunto delito de violencia de género

La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja investiga a un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Adra por un presunto delito de violencia de género contra su pareja. El edil fue detenido el domingo 1 de noviembre después de que ella denunciara los hechos ante la Guardia Civil, según han confirmado fuentes policiales.

El magistrado acordó el lunes su puesta en libertad provisional e impuso, como medidas cautelares, una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la presunta víctima, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.

Asimismo, el juez adoptó medidas civiles que atribuyen a la madre el uso de la vivienda familiar y la guarda y custodia de los hijos mientras la causa permanece en fase de investigación.

La denuncia presentada ante la Guardia Civil activó el protocolo que desembocó en la detención del concejal. La causa será asumida por el titular de la Plaza número 2 de Berja, competente en materia de violencia sobre la mujer.