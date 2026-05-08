El I.E.S. Carlos III, de Aguadulce, gana el V Torneo Andaluz de Debate Educativo en Inglés

El IES Carlos III es el campeón del 5º Torneo Andaluz de Debate Educativo en la modalidad de inglés.

Se disputó los días 5 y 6 de mayo en Jerez de la Frontera.

Les llevó algo más de dos meses de preparación, sobre un tema propuesto donde el mismo equipo tenía que defender una postura favorable y otra contraria al asunto a debatir.

Tan importante era el conocimiento como la puesta en escena.

La fase provincial de Almería fue ganada por la alumna María Fernández (segunda refutadora).

No hay competición nacional de este certamen, pero la maestra seguirá preparando a otras participantes para nuevas ediciones.