Huércal de Almería estrena un servicio de bicicletas eléctricas compartidas

El municipio de Huércal de Almería estrenará este sábado 10 de octubre un servicio de bicicletas eléctricas compartidas para mejorar la conexión con la capital y fomentar una movilidad más sostenible. Esta nueva alternativa permitirá desplazarse entre ambas localidades en los dos sentidos, sin necesidad de devolver la bicicleta al punto de origen.

El servicio arrancará con trece estaciones repartidas por distintos puntos del municipio, entre ellos el parque comercial Cemar, el pabellón Paco Navarro, la plaza de la Constitución y varias urbanizaciones y barrios huercalenses.

Para utilizar las bicicletas, los usuarios tendrán que descargar la aplicación de alguna de las empresas operadoras, registrarse y consultar la disponibilidad de vehículos. Desde la propia aplicación podrán desbloquear las bicicletas y gestionar sus desplazamientos.

Al terminar el recorrido, deberán estacionarlas en los espacios habilitados y confirmar que el viaje ha finalizado correctamente. Las tarifas, los abonos y las posibles promociones estarán disponibles en las aplicaciones de cada compañía.