El Ayuntamiento de Almería reparará los desperfectos del Paseo antes de la Navidad

El Ayuntamiento de Almería iniciará esta semana nuevos trabajos en el Paseo de Almería para corregir los desperfectos y completar los últimos detalles de la remodelación. Aunque las obras ya han finalizado, el Consistorio quiere resolver las incidencias detectadas antes de dar por recibida definitivamente la actuación. El objetivo es dejar la vía a punto antes de que comiencen los preparativos navideños.

Las intervenciones contemplan la reparación y sustitución de baldosas dañadas, el arreglo de las uniones entre diferentes pavimentos y la instalación de suelo podotáctil en los pasos de peatones. También se actuará sobre la red de riego para solucionar los problemas de presión detectados durante la revisión de las obras.

Los trabajos arrancarán en las inmediaciones de Puerta Purchena y avanzarán en dirección a la Plaza Circular, siguiendo las indicaciones recogidas en el informe técnico de la dirección de obra. Entre los puntos en los que se concentrarán las reparaciones figuran el entorno de la salida del aparcamiento de Obispo Orberá y el cruce de Puerta Purchena con la avenida Pablo Iglesias.

En esta última zona se habilitará una nueva conexión de Aqualia para mejorar el funcionamiento del sistema de riego. Además, se renovarán las piezas de pavimento deterioradas y se repasará la pintura de los muros de las rampas del aparcamiento. Por su parte, en la calle Aguilar de Campoo y la plaza Juan Casinello se completará el acabado del suelo en las arquetas rellenables.

El plan de actuación incluye también la reparación de los desperfectos localizados en otros tramos del Paseo, especialmente alrededor de las arquetas, así como la retirada de un armario de instalaciones de Vodafone situado frente al establecimiento Pepco.

El Ayuntamiento asegura que las labores se organizarán por fases para facilitar, en la medida de lo posible, el paso de peatones y el funcionamiento de los comercios. El Consistorio enmarca estas tareas en la recta final de una remodelación de esta envergadura y ha pedido comprensión a vecinos y usuarios por las posibles molestias, con el propósito de garantizar que uno de los principales espacios urbanos de la capital quede completamente terminado.