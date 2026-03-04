La histórica locomotora Deutz vuelve a lucir como en 1929 en el Puerto de Almería

El Autoridad Portuaria de Almería ha devuelto a la vida una de sus piezas más emblemáticas, la histórica locomotora Deutz, que vuelve a lucir el mismo aspecto que tenía en 1929, año en que pasó a formar parte del puerto.

Tras una inversión superior a los 100.000 euros, la máquina ha sido colocada este miércoles en la entrada del Muelle de Levante, donde se convertirá en uno de los elementos más representativos de la integración del puerto con la ciudad. Según explicó la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, el propósito de esta intervención ha sido recuperar su imagen original, proteger su valor histórico y garantizar su conservación en el tiempo.

La locomotora, de fabricación alemana, prestó servicio desde 1929 hasta 1967, principalmente en el transporte de mercancías y minerales. Tenía una notable capacidad de arrastre, podía mover hasta 600 toneladas, lo que equivalía a más de 60 vagones acoplados.

Aunque ya fue objeto de una actuación en los años noventa, cuando se sellaron puertas y ventanas con chapas perforadas, el paso del tiempo provocó graves problemas de corrosión. La reciente rehabilitación ha incluido una restauración estructural completa, la recuperación de sus componentes y la incorporación de iluminación exterior. En las próximas semanas podrá visitarse, una vez que se instale también un panel informativo junto a la histórica máquina.