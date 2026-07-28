Un helicóptero rescata en Las Salinas a una joven que no podía volver a la orilla en su paddle surf

Una joven ha sido rescatada este lunes por un helicóptero de Salvamento Marítimo después de quedar atrapada en el mar mientras practicaba paddle surf frente a la playa de Las Salinas. La deportista no podía regresar a la orilla por sus propios medios, lo que obligó a activar un dispositivo de emergencia.

La alerta fue dada desde tierra al comprobar que la joven tenía serias dificultades para alcanzar la costa, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de rescate.

El helicóptero Helimer 221, que realizaba un ejercicio en las proximidades, fue movilizado para efectuar el rescate. Tras localizar a la joven y ponerla a salvo, la aeronave la trasladó hasta el aeropuerto de Almería.