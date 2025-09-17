Ford Indamovil recoge alimentos del 15 al 25 de septiembre

'Ford Construyendo Juntos' es la nueva iniciativa global de la compañía automovilística basada en sus concesionarios y en el voluntariado de sus trabajadores. El objetivo es impulsar proyectos de desarrollo comunitario, educación, lucha contra la pobreza alimentaria y apoyo en situaciones de emergencia, para atender a las necesidades específicas de cada región.

Según datos de Naciones Unidas, en 2024 más de 733 millones de personas en el mundo padecieron hambre. En España, más de 6 millones de personas padecen algún nivel de pobreza alimentaria, según la Cruz Roja. En este contexto, la Red de Concesionarios y Servicios oficiales de Ford España colabor con FESBAL en esta recogida de alimentos no perecederos.

“En España todavía hay miles de personas que viven en situación precaria y que tienen serias dificultades para acceder a una alimentación digna. Es una realidad que muchas veces pasa desapercibida, pero que los Bancos de Alimentos vemos cada día: solo el año pasado, atendimos a más de un millón de personas a través de las entidades sociales con las que colaboramos. Por eso, la campaña que pone en marcha Ford España y su Red de Concesionarios y Servicios oficiales supone un gran impulso para nuestra labor. Gracias a la solidaridad de sus equipos y de sus clientes, podremos llenar muchas cestas básicas y transformar la preocupación de tantas familias en alivio y esperanza. En nombre de todos los Bancos de Alimentos, quiero agradecer este compromiso y animar a participar para demostrar que, juntos, somos capaces de dar mucho más que alimentos: podemos dar dignidad y futuro”, ha comentado Pedro Llorca Llinares, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra Red de Concesionarios y a todos nuestros clientes por participar activamente en esta campaña contra la pobreza alimentaria. Su generosidad y compromiso son esenciales para que esta iniciativa alcance a tantas familias que lo necesitan. Esta acción demuestra que, cuando unimos esfuerzos, somos capaces de ir más allá de la movilidad y de generar un impacto real y positivo en nuestras comunidades. En Ford estamos orgullosos de contar con aliados tan cercanos y solidarios, que comparten con nosotros la vocación de servicio y de apoyo a la sociedad.””.

“En Ford Indamovil creemos que nuestro papel va mucho más allá de la venta de vehículos: se trata de ser un socio real de la comunidad a la que servimos”, ha afirmado Oliver González Expósito, Jefe de Ventas “Participar en esta recogida de alimentos refleja nuestro firme compromiso con el bienestar de las familias de Almería con el objetivo de que nadie se quede sin un plato en la mesa. Invitamos a todos los que puedan a sumarse a esta iniciativa solidaria”.

Hasta la fecha, Ford manifiesta haber destinado más de 2.400 millones de dólares en apoyo filantrópico y sus empleados han aportado 1,8 millones de horas de voluntariado.