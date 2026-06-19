Fondón, los orígenes como refugio

En este 19 de junio, 'Día Mundial del Paseo', es una oportunidad para reivindicar el disminuir la velocidad y disfrutar del mundo que nos rodea.

Ese fue el objetivo con el que nació esta conmemoración creada en 1979 por WT Rabe, como respuesta a la creciente popularidad del jogging o running (del correr, aunque sea placenteramente).

Todo tiene su cabida en el turismo pero, precisamente, entre las ventajas de la práctica turística está que nos rebaja el ritmo, nos desconecta, nos desenchufa.

Tanto es así que hay un segmento de turismo de silencio, de introspección.

De hecho, en la provincia de León hay un lugar llamado Valle del Silencio, donde se cobijan personas huyendo de los ruidos sonoros, mentales y digitales como la sobreestimulación.

También está el turismo de la vida tranquila, el de retiro a monasterios y conventos casi de clausura.

No es mala idea aprovechar el sosiego de muchos pueblos para crear una oferta turística minoritaria en torno a la paz interior.

En esta linea, uno de los lugares donde hasta los famosos se pierden o refugian es Fondón.

Además, Festivales de Música Antigua; Vera tiene la única playa nudista de la provincia con punto accesible; Web 'Vícar ciudad verde';...

De lunes a viernes turisteamos y desde el 22 de junio también fareamos.