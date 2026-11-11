FICAL presenta en Madrid su 25ª edición con una programación que reunirá a grandes figuras del cine español en Almería

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha presentado en Madrid los principales detalles de su vigésimo quinta edición, que se desarrollará del 13 al 22 de noviembre. El acto, celebrado en el Espacio Movistar de la Gran Vía, ha servido para dar a conocer una programación que volverá a situar a la provincia como uno de los puntos de encuentro del sector audiovisual nacional.

Entre las novedades de este aniversario destaca la incorporación del Premio Especial a la Producción, que reconocerá las trayectorias de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez. También recibirán homenajes Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger, que descubrirán sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama de Almería.

La sección Ópera Prima tendrá un protagonismo especial con 20 largometrajes seleccionados, 14 de ficción y seis documentales. Además, el certamen internacional Almería en Corto reunirá 32 trabajos procedentes de nueve países, mientras que el concurso nacional de series contará con 27 producciones nominadas.

La programación arrancará con Carta blanca, de Gerardo Herrero, una película rodada principalmente en el desierto de Tabernas. Otro de los grandes acontecimientos será el estreno mundial de Bajo un fuego, protagonizada por William Levy, previsto para el 21 de noviembre. La clausura llegará con la proyección de El confidente, de Daniel Calparsoro.

FICAL también reunirá a numerosos rostros conocidos del cine y la televisión, como Natalia de Molina, Elena Anaya, Jorge Sanz, José Mota, Eduardo Casanova, Álex García y Santiago Segura. Además, conmemorará el 60 aniversario de El bueno, el feo y el malo, una de las grandes producciones internacionales rodadas en tierras almerienses.

Con esta edición, el festival celebra un cuarto de siglo de trayectoria, consolidando su apuesta por los nuevos talentos, la industria audiovisual y la promoción de Almería como territorio cinematográfico.